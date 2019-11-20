Исламабад, , 13:21 — REGNUM 19 ноября совет оппозиционных лидеров-рехбаров Пакистана постановил отказаться от «Плана Б» по протестам, подразумевавшего перекрытие основных трасс в стране.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, представители «Пакистанской мусульманской лиги (Наваз)», «Народной партии Пакистана» и исламистской «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» решили вместо сидячих забастовок и перекрытия трасс устроить демонстрации во всех округах страны. Представители «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» также заявили, что в ближайшее время партия проведет демонстрацию перед зданием Избирательной комиссии в Исламабаде с требованием новых честных парламентских выборов.

Напомним, что лидер оппозиционной исламистской партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» Фазлур Рехман заручился поддержкой ведущих оппозиционных сил, «Пакистанской народной партии» и «Пакистанской мусульманской лиги (Наваз)» перед маршем на Исламабад 27−31 октября с требованием отправить правительство в отставку. Правительство согласилось с проведением демонстрации, «если она будет проходить мирно».