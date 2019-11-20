Исламабад, , 13:29 — REGNUM 19 ноября специальный суд Пакистана объявил о том, что откладывает оглашение вердикта по делу о заговоре экс-президента и военного диктатора генерала Первеза Мушаррафа.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Мушарраф обвиняется в приостановлении действия конституции страны в 2007 году. Дело против бывшего диктатора было возбуждено еще в 2014 году, однако в 2016 он покинул страну для лечения в Дубае и до сих пор не вернулся. На заседании 19 ноября адвокат Мушаррафа не присутствовал. Судьям объяснили, что он отправился в Мекку и оправляется от лихорадки денге.

Несмотря на отсутствие самого обвиняемого и его адвоката, суд предоставил защите возможность представить все необходимые свидетельства и оправдание до 26 ноября. Оглашение вердикта по делу Мушаррафа назначено на 28 ноября.