Сантьяго, , 13:21 — REGNUM Новые массовые акции протеста готовятся в Чили в ближайшее время. Об этом предупреждает департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в сообщении, размещенном 20 ноября на своей странице в Twitter.

«Чили — 20, 22 ноября в Сантьяго и крупных городах запланированы забастовки с участием ряда профсоюзных объединений; ожидаются манифестации», — сообщили в ДСКЦ.

Отмечается, что массовые акции могут стать причиной ограничения движения транспорта. В столице объявлено о введении повышенных мер безопасности.

Как передавало ИА REGNUM, беспорядки начались в Сантьяго после объявления о повышении цен на проезд в столичном метро. Поднимать цены в итоге не стали, но протестующие также выдвинули политические требования, в том числе разработать новую конституцию взамен «пиночетовской». 15 ноября в Чили было объявлено о проведении референдума по данному поводу в 2020 году.

Читайте ранее в этом сюжете: В Чили во время протестов задержали более 26 тыс. человек – СМИ