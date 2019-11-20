Кишинёв, , 12:59 — REGNUM Премьер-министр Молдавии Ион Кику отправился 20 ноября с первым в новой должности официальным визитом в Москву. Как передает ИА REGNUM, перед отъездом Кику сообщил, что намерен обсудить с российским властями расширение списка молдавских производителей, поставляющих товары на российский рынок, отмену таможенных сборов, разрешения для грузоперевозчиков и вопрос поставок российского газа.

В Москве Кику встретится с российским премьером Дмитрием Медведевым и руководством «Газпрома». В молдавской делегации, сопровождающей премьера, — глава МИД Аурел Чокой, министр экономики Анатолий Усатый, министр сельского хозяйства Ион Пержу, а также башкан Гагаузии Ирина Влах и глава админсовета предприятия «Молдовагаз» Вадим Чебан.

Отметим, что это первый официальный визит премьер-министра Молдавии в Москву с 2012 года.

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