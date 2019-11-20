Киев, , 13:24 — REGNUM Решение Международного суда ООН в деле Украины против России может быть вынесено в 2020 году, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в интервью телеканалу «24».

По ее словам, если решение будет вынесено в пользу Украины, Киев намерен требовать компенсации.

«Мы можем, но, думаю, что и имеем [право], поставить вопрос о компенсации после решения за ущерб в связи с финансированием Россией «терроризма» на территории Украины», — заявила Зеркаль.

В МИД Украины также обвиняют Россию в «расовой дискриминации» в Крыму.

«Я более чем уверена, что все факты, которые мы вкладывали в меморандуме о «расовой дискриминации» в Крыму, также найдут свое подтверждение и будут приняты судом как нарушение», — подчеркнула дипломат.

Напомним, ранее Международный суд ООН отверг возражения России касательно его юрисдикции, и обязал Россию подготовить документы в ответ на иск Украины.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Администрации морских портов Украины заявили о второй попытке получить «компенсации» убытков, вызванных утратой крымские портов.

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Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором население полуострова однозначно высказалось за воссоединение с РФ. Украинская пропаганда игнорирует волеизъявление крымчан, заявляя об «оккупации» Крыма, а также пытается представить гражданскую войну в Донбассе как «агрессию» России.