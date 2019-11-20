Дамаск, , 12:56 — REGNUM Сирийская арабская армия утром 20 ноября 2019 года возобновила наступательные действия на юго-востоке провинции Идлиб. Был проведён штурм города Мушарифа Аль-Шмалия. Населённый пункт находился под контролем террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В авангарде операции по захвату этого города шли подразделения 25-й дивизии специального назначения сирийской армии. После короткого боя город Мушарифа Аль-Шмалия перешёл под полный контроль сирийского правительства. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Это первое продвижение Сирийской арабской армии на юго-востоке Идлиба за текущую неделю. В результате данного наступления сирийским военным удалось разместить свои силы к северу от города Умм-Халахиль.

До захвата города Мушарифа Аль-Шмалия сирийским военным 14 ноября завладели двумя посёлками в так называемой «серой зоне»: Лювайбида и Таль-Хаззана. ИА REGNUM ранее сообщало об этом.

Наступательные действия Сирийской арабской армии на юго-востоке Идлиба направлены на выход к юго-восточному флангу города Маарат ан-Нуман. Этот населённый пункт является главным опорным пунктом боевиков вдоль шоссе Идлиб-Хама (шоссе М-5).