Стокгольм, , 12:54 — REGNUM Власти США выясняют, допустил ли крупнейший банк Швеции Swedbank нарушение режим санкций в отношении России. Об этом сообщает шведское телевидение SVT.

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Речь идёт о денежных переводах, которые, по данным журналистов, российский концерн «Калашников» осуществил через шведский банк в адрес компании «Калашников США», базирующейся во Флориде и занимающейся производством оружия на основе российской модели.

Журналисты программы телеканала Uppdrag Granskning утверждают, что в качестве кредита от основных акционеров концерна «Калашников» в России ключевым лицам в «Калашникове США» было переведено более 1 млн евро ($1,1 млн).

В свою очередь исполнительный директор банка Йенс Хенрикссон заявил, что Swedbank пока не обнаружил никаких признаков нарушения санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2014 года Минфин США внёс концерн «Калашников» в санкционный список. Несколько месяцев спустя санкции в отношении концерна последовали и со стороны Евросоюза. На США приходилось до 90% экспорта гражданского стрелкового оружия «Калашникова».