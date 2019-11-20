Неаполь, Италия, , 12:41 — REGNUM Глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев обсудил с представителями одной из итальянских юридических фирм возможность участия адвокатов в подготовке иска к Грузии по поводу геноцида осетин в 1920 году.По словам министра, эксперты фирмы изучат документы и материалы для проведения правового анализа и приведения их в соответствие с нормами международного права.Об этом 20 ноября сообщает югоосетинское информагенство «Рес».

"В Неаполе я провел переговоры с известной адвокатской группой, на которых речь шла о сопровождении нашего иска к Грузии», — рассказал Медоев.

В 2020 году Южная Осетия отметит 100-летие геноцида осетин Грузией. Власти республики создали специальную комиссию, которая разрабатывает к этой дате план мероприятий.