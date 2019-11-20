Москва, , 12:33 — REGNUM Приднестровье сможет присоединиться к международной эстафете памяти и благодарности «Родина подвига — Родина героя». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе парламента Приднестровья, об этом делегация Верховного совета ПМР заявила на международной конференции «Роль взаимодействия фракций политических партий и блоков в межпарламентском сотрудничестве стран СНГ», которая проходит в Москве.

«Идея этого проекта заключается в том, чтобы установить сотрудничество между городами и сёлами стран СНГ и дальнего зарубежья, при освобождении которых от немецко-фашистских захватчиков наши воины совершили подвиги, и теми населёнными пунктами, в которых воспитывались будущие герои отечества», — рассказал руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

Он пригласил всех гостей из стран СНГ ознакомиться с этой инициативой и присоединиться к её реализации. Приднестровскую делегацию на конференции возглавляет председатель Верховного совета Александр Коршунов.

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