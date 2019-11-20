Рига, , 12:30 — REGNUM Президент Латвии Эгил Левитс обратился к Сейму (парламент) с просьбой ликвидировать противоречие в законах в отношении оплаты труда медиков. Об этом пишет портал LSM.

По данным журналистов, речь идёт об отмене ранее принятого парламентом закона, предусматривающего индексацию оплаты труда работников отрасли на 20%. В ходе бюджетных чтений-2020 представители правительства Латвии заняли позицию, что финансовых средств для выполнения этого закона в полной мере нет.

Левитс считает, что ответственность за эту ситуацию не несёт ни он, как президент, ни правительство, а Сейм, который определяет доходы и расходы страны в момент принятия бюджета. Латвийские медики, в свою очередь, продолжают требовать повышения своих зарплат в объеме прописанном в неисполняемом законе 120 млн евро. Предложенный правительством страны компромисс в 60 млн евро их не устраивает.

Отмечается, что это не единственный закон в Латвии, который невозможно исполнить по причине отсутствия финансирования.