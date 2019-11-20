Дамаск, , 12:30 — REGNUM В результате ударов, которые израильские ВВС нанесли по окрестностям столицы Сирии, погибли по меньшей мере два человека. Об этом сообщает агентство SANA.

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Уточняется, что осколки израильской ракеты попали в жилой дом, в котором проживала семья их четырёх человек. Ранения получили несколько человек. Они были доставлены в медучреждения в городе Кунейтра и Дамаск для оказания необходимой помощи.

Кроме того, по словам врача госпиталя в городе Катна под Дамаском, двое человек скончались от осколочных ранений в посёлке Бейт-Сабер.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 19 ноября, в Израиле заявили о четырёх сбитых ракетах, которые были запущены с территории Сирии. Позже в Дамаске сообщили о том, что была отражена ракетная атака, в которой пострадали три человека.

В ответ на обстрел Голанских высот армия Израиля атаковала военные цели на территории Сирии — боевые самолёты нанесли десятки ударов по военным целям иранских «Кудс» и сирийской армии, включая пусковые установки земля-воздух, штабы, оружейные склады и военные базы.

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