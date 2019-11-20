Киев, 20 ноября 2019, 12:32 — REGNUM Украина потребует у России компенсировать ей более $51 млн убытков, понесённых вследствие «оккупации» крымских портов, сообщили в 20 ноября в пресс-службе Администрации морских портов Украины (АМПУ).
В АМПУ отметили, что это вторая попытка получить «компенсации» от России.
Интересы АМПУ в суде будет представлять юридическая компания Covington & Burling LLP.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина выписала $536 млн «штрафов» российским авиакомпаниям за то, что они осуществляют перелёты в Крым.
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Напомним, Крым стал территорией России в 2014 году после того, как законная власть на Украине прекратила своё существование вследствие вооружённого госпереворота. Идею воссоединения с Россией одобрили более 95% жителей полуострова.