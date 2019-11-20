Москва, , 12:32 — REGNUM Воздушные удары, нанесенные Израилем по объектам в Сирии, могут обострить обстановку в регионе. Об этом заявил 20 ноября журналистам спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов.

Российская сторона намерена выяснить обстоятельства атак, однако речь идет о неправильных действиях. Авиаудары Израиля ведут к эскалации напряженности, которая никому не нужна, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября в Израиле заявили о ракетной атаке со стороны Сирии. Израильские самолеты после этого атаковали военные объекты на сирийской территории.

Читайте также: Израиль подтвердил «ответный удар» ракетами по Сирии

А также: Нетаньяху назвал причины ракетного удара по территории Сирии