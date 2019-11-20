Тирасполь, , 12:22 — REGNUM В МИД Приднестровья «внимательно ознакомились с высказываниями об истории и перспективах урегулирования конфликта между Молдавией и Приднестровьем, озвученными заместителем председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимиром Джабаровым». Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, там приветствуют «рост интереса официальных лиц Российской Федерации к текущей ситуации в молдавско-приднестровских отношениях и полагают, что такое внимание будет способствовать решению комплекса текущих проблем, ограничивающих реализацию прав и интересов приднестровцев, в числе которых более 220 тысяч граждан России».

В МИД подчеркнули, что «достижение устойчивого и всеобъемлющего урегулирования конфликта возможно только на основе полноценного понимания основ его возникновения, учета многолетнего опыта переговорного процесса и специфики текущей ситуации».

«Стоит напомнить, что именно Приднестровье сразу же после вооруженной агрессии Молдавии, унесшей жизни более 800 человек, на законодательном уровне закрепило механизм поиска формы государственно-правового взаимодействия с Молдавией. Выбор в пользу независимости республики и единства с Российской Федерацией, сделанный народом Приднестровья на общереспубликанском референдуме 2006 года, стал единственно возможным в условиях торпедирования Кишиневом российских инициатив в урегулировании, разрушения международного переговорного механизма и экономической блокады», — отметили в ведомстве.

В Тирасполе заявили, что «не существует альтернативы диалогу в существующем международном формате и нет иных путей для улучшения жизни граждан кроме достижения и неукоснительного соблюдения конкретных решений».

«Приветствуем понимание российским представителем того факта, что за почти три десятилетия выросли новые поколения граждан Молдавии и Приднестровья, живущие в условиях собственных раздельно существующих государств. Именно забота о будущих поколениях подтолкнула приднестровцев защищать свою свободу, бороться за законные права и самоопределение. Поэтому не может быть сомнений в том, что окончательную модель построения отношений с Молдавией должен определять приднестровский народ», — подвели итог в МИД ПМР.

Как сообщало ИА REGNUM, зампредседателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров заявил 19 ноября в ходе видеомоста, что видит Молдавию и ПМР единым государством, но «все должны решать две стороны — Тирасполь и Кишинев». Он при этом считает, что нужно спросить мнение народа. «Главное, чтобы приднестровцы чувствовали себя полноценными гражданами Республики Молдова, а молдаване не чувствовали себя иностранцами, приезжая в Приднестровье, ведь это один дом», — заключил сенатор.

Напомним, что в ходе агрессии Молдавии против Приднестровья в 1992 году, сопровождавшейся массовыми преступлениями против человечности и насилием в отношении мирных жителей ПМР, погибли более 800 человек (130 из них — мирные жители — дети, старики, женщины), ранен 1471 человек (половина из которых — мирные жители, 185 стали инвалидами).

По официальным данным Кишинева, с молдавской стороны погибли 386 участников конфликта, ранения получили около 400. 21 июля 1992 года в Москве президенты России и Молдавии в присутствии президента Приднестровской Молдавской Республики подписали «Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова», согласно которому в Зоне безопасности конфликта до настоящего момента проходит миротворческая операция под эгидой РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Российский сенатор видит ПМР в составе Молдавии: «Но надо спросить народ»