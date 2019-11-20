Москва, , 12:18 — REGNUM Требования Эстонии юридически ничтожны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Территориальные претензии, выдвинутые им к России, из той же серии, что и требования репараций, которые она должна, по мнению эстонской стороны, выплатить за якобы имевшую место оккупацию Прибалтики Советским Союзом. И те, и другие политически мотивированны и юридически ничтожны», — заявил Клинцевич.

Видимо, спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас полагает, что отношения между нашими странами недостаточно испорчены, рассуждает сенатор.

«Не думаю, что он и сам ожидает от своего заявления каких-то иных результатов», — указал он.

Пора бы Эстонии подумать о своих интересах, начав выстраивать нормальные отношения с Россией, и перестать играть в чужую игру, рекомендует Клинцевич.

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