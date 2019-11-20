Ташкент, , 12:18 — REGNUM Министерство обороны Узбекистана представило концепцию Парка Победы в городе Ташкенте, которая разработана в соответствии с инициативами главы Узбекистана Шавката Мирзиёева и согласно постановлению президента страны «О достойном праздновании 75-й годовщины Победы во Второй мировой войне», сообщает Минобороны республики.

«При разработке Концепции также были использованы предложения и рекомендации Кабинета Министров, министерств обороны, иностранных дел, внутренних дел, культуры, Службы государственной безопасности Республики Узбекистан, Академии наук Узбекистана, Академии государственного управления при Президенте Республики Узбекистан, Академии художеств Узбекистана, фонда «Нуроний», Союза писателей, Творческого союза журналистов, агентства «Узархив», Национального агентства «Узбеккино», Национальной телерадиокомпании Узбекистана, хокимията города Ташкента, ведущих музеев и других соответствующих организаций, научной и творческой общественности», говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что Парк Победы в городе Ташкенте, который будет построен к 75-летию Победы во Второй мировой войне, станет воплощением преданности узбекского народа Родине, преклонения перед бессмертным подвигом и светлой памятью тех, кто отдал свои жизни за мир и свободу.

«В годы войны народ Узбекистана, принял около 1 миллиона человек, в том числе 200 тысяч детей, из прифронтовых районов, согревал их своей добротой, делился подчас последним куском хлеба. В то тяжелейшее время особенно ярко проявились испокон веков присущие нашему народу гуманизм, милосердие и душевная щедрость. При создании концепции Парка Победы, изучен опыт ряда зарубежных стран по созданию подобных парков и скверов, мемориальных комплексов. И мы уверены, что созданный Парк Победы станет одним из любимых достопримечательностей, как для граждан нашей страны, так и для туристов», приводятся слова заместителя министра обороны Узбекистана, генерал-майор Азизбека Икрамова.

Как отметила архитектор Гулшоира Магаметова, в разных уголках парка будут сооружены оформленные в национальном стиле крытые террасы, оснащенные электронным оборудованием для получения информации по тематике Парка Победы. Будут созданы отдельное панно и специальные площадки с гербами, флагами, картами 35 государств — победителей во Второй мировой войне. Для создания исторической атмосферы эпохи здесь будут транслироваться музыка военного времени и информационные сообщения тех лет.