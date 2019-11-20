Кишинёв, , 12:14 — REGNUM Молдавско-приднестровский вопрос должны решать между собой две стороны конфликта — Молдавия и ПМР. Об этом заявил в ходе видеомоста в пресс-центре «Sputnik-Молдова» заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров («Единая Россия»).

«В свое время был план Козака, который, к сожалению, не подписали. Все должны решать две стороны — Тирасполь и Кишинев. В будущем я все-таки вижу единое молдавское государство», — сказал Джабаров.

По словам сенатора, Молдавия и ПМР должны договориться и создать страну «с единой границей со свободным перемещением товаров и грузов». «Я не вижу никаких принципиальных моментов, чтобы произошло отделение Приднестровья от Молдовы, это ослабит оба берега Днестра», — считает Джабаров.

Он при этом считает, что нужно спросить мнение народа. «Главное, чтобы приднестровцы чувствовали себя полноценными гражданами Республики Молдова, а молдаване не чувствовали себя иностранцами, приезжая в Приднестровье, ведь это один дом», — заключил сенатор.

ИА REGNUM напоминает, что приднестровский народ уже высказался насчет своего будущего и перспективы создания общего государства с Молдавией. 17 сентября 2006 года в Приднестровье состоялся референдум, на котором более 97% участников проголосовали против объединения с Молдавией и за независимость и последующее свободное присоединение к России.

В ходе агрессии Молдавии против Приднестровья в 1992 году, сопровождавшейся массовыми преступлениями против человечности и насилием в отношении мирных жителей ПМР, погибли более 800 человек (130 из них — мирные жители — дети, старики, женщины), ранен 1471 человек (половина из которых — мирные жители, 185 стали инвалидами).

По официальным данным Кишинева, с молдавской стороны погибли 386 участников конфликта, ранения получили около 400. 21 июля 1992 года в Москве президенты России и Молдавии в присутствии президента Приднестровской Молдавской Республики подписали «Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова», согласно которому в Зоне безопасности конфликта до настоящего момента проходит миротворческая операция под эгидой РФ.