Тбилиси, , 12:14 — REGNUM Депутаты парламента Грузии, которые покинули правящую партию «Грузинская мечта», рассматривают вопрос создания отдельной фракции. Об этом 20 ноября заявила в эфире телекомпании «Пирвели» бывший вице-спикер парламента Тамар Чугошвили.

Чугошвили опровергла слухи о том, что из покинувших большинство парламента может быть создана отдельная партия.

«Мы и не думаем о создании партии. У нас нет таких ресурсов и мы не думаем, что стране нужна еще одна партия. Думаю, что их и так много. Собираемся перед окончанием срока придать нашей деятельности организованный характер, правильной формой для этого станет фракция и мы думаем над созданием фракции. Над этим, естественно, работаем», — заявила Чугошвили.

Бывший вице-спикер пока не называла конкретные фамилии депутатов, которые, как предполагается, войдут в новую фракцию. По ее словам, на данный момент идут переговоры.

Напомним, 12 парламентариев объявили об уходе из парламентского большинства 14 ноября, сразу после того как парламент Грузии провалил конституционные поправки о переходе со смешанной на пропорциональную (по партийным спискам) избирательную систему уже с 2020 года. Оппозиция обвинила власти и правящую партию в намеренном срыве реформы и начала акции протеста.

Правящую партию покинули вице-спикеры Тамар Чугошвили и Звиад Дзидзигури, Тамара Хулордава ушла с поста главы комитета по европейской интеграции, а Дмитрий Цкитишвили — с должности заместителя главы комитета по внешним связям.

Глава парламентского комитета по внешним связям Софо Кацарава заявила о своем отказе от депутатского мандата. Кацарава прошла в парламент Грузии по партийным спискам, правящая партия в ближайшее время представит ее замену из своего предвыборного партийного списка.

После ухода всех депутатов, у «Грузинской мечты» останутся 92 из 150 мандатов.