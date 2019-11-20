Краков, Польша, , 12:09 — REGNUM Посол Индонезии в Польше Сити Нуграха Маулудия заявила, что Индонезия и Польша вступили в новый этап двустороннего сотрудничества с назначением Мариана Збигнева Скржипца почетным консулом Индонезии в Польше, что открыло более широкое пространство для сотрудничества между двумя странами, сообщает Antara.

Назначенный Индонезией почетный консул получил одобрение польского правительства 10 октября.

Во время инаугурации состоялась праздничная церемония в здании почетного консула, что ознаменовало официальное открытие первого почетного консульства в Польше, расположенного в Кракове.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители парламента Индонезии вместе с делегацией польско-индонезийской парламентской группы договорились улучшить торговый баланс и инвестиционное сотрудничество между Индонезией и Польшей.

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