Киев, 20 ноября 2019, 12:07 — REGNUM Глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий рассказал временному поверенному в делах США на Украине Уильяму Тейлору о препятствиях на пути к сотрудничеству с МВФ, сообщила пресс-служба ведомства.
Смолий отметил, что бывшие владельцы банков пытаются ограничить расходы НБУ на юридические услуги, чтобы не возвращать долги.
Он заверил представителя США, что НБУ, правительство и офис президента Украины приложат все усилия, чтобы продолжить реформы и утвердить новую программу сотрудничества с МВФ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов Украины Оксана Маркарова рассказала о планах завершить сотрудничество с МВФ после 2023 года.
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