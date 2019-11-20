Киев, , 12:07 — REGNUM Глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий рассказал временному поверенному в делах США на Украине Уильяму Тейлору о препятствиях на пути к сотрудничеству с МВФ, сообщила пресс-служба ведомства.

«Очевидны попытки заинтересованных лиц, вероятно, из числа бывших владельцев банков, исключить сотрудничество с МВФ через информационные атаки и судебные решения, целью которых является дискредитация НБУ и реформ в финансовом секторе», — заявил он.

Смолий отметил, что бывшие владельцы банков пытаются ограничить расходы НБУ на юридические услуги, чтобы не возвращать долги.

Он заверил представителя США, что НБУ, правительство и офис президента Украины приложат все усилия, чтобы продолжить реформы и утвердить новую программу сотрудничества с МВФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов Украины Оксана Маркарова рассказала о планах завершить сотрудничество с МВФ после 2023 года.

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