Москва, , 12:04 — REGNUM В Сирии продолжается совместное патрулирование российских и турецких военных в приграничной зоне с Сирией. С сегодняшнего дня, 20 ноября, сотрудники российской военной полиции и вооружённых сил Турции начали патрулирование в приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километрах к северо-западу от населенного пункта Эль-Камышлы. Об этом говорится в заявлении, распространённом Минобороны РФ.

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Уточняется, что в состав совместного патруля входят почти 50 военнослужащих обоих государств, а также восемь единиц военной техники — бронированные автомобили «Тигр» и БТР-80 бронеавтомобили Kirpi. Также за обстановкой мониторинг ведёт беспилотник «Орлан-10» российской военной полиции. Кроме того, воздушное патрулирование района осуществляют экипажи вертолётов армейской авиации ВКС России.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября после подписания президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом меморандума о взаимопонимании Анкара прекратила начатую 9 октября в Сирии военную операцию. В зоне, прилегающей к сирийско-турецкой границе в провинции Алеппо, российские и турецкие военные приступили к совместному патрулированию.

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