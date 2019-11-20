Рига, , 11:59 — REGNUM Референдум о роспуске Сейма Латвии можно организовать и провести в течение 3 месяцев. Об этом сообщила специалист информационного отдела Центральной избирательной комиссии Латвии (ЦИК) Татьяна Кастане порталу Mixnews.lv.

По ее словам, после сбора необходимых для инициирования этой процедуры 154 895 подписей, ЦИК Латвии в разумные сроки проверит их подлинность. Закон не оговаривает точный срок проверки, но это занимает обычно около месяца, отметила она.

«Далее около 2 месяцев уйдёт на организацию плебисцита, — сказала Кастане. — Чтобы народное волеизъявление обрело силу закона в референдуме должны принять участие более половины от участвующих в последних выборах».

По ее словам, явка на выборах в 13-го Сейма составила 54,60%, то есть речь идёт об общем числе избирателей менее 900 000.

Напомним, сбор подписей в Латвии начался 15 ноября и продлится до 14 ноября 2020 года. К сегодняшнему дню за роспуск парламента проголосовало около 30 000 человек.