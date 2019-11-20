Киев, , 11:51 — REGNUM Бывший президент Украины Петр Порошенко создал неблагоприятный фон для себя, который может заставить судью избрать для него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом в комментарии для украинского телеканала «24» заявил 20 ноября политический эксперт Андрей Вигиринский.

Эксперт подчеркивает, что Порошенко на сегодняшний день уже больше двадцати раз не являлся для дачи показаний по делам, где он проходит как свидетель, то есть фактически избегает сотрудничества с органами досудебного расследования.

«Имеет контроль и влияние на СМИ и через приближенных к себе людей может формировать негативный фон в обществе. Вследствие чего влиять на органы досудебного расследования», — отмечает Вигиринский.

Также он объяснил суть претензий к бывшему президенту, которого теперь обвиняют еще и превышении своих полномочий при назначении двоих судей Высшего совета правосудия.

«Порошенко, игнорируя решение суда и порядок назначения судей своим указом изменил порядок отбора кандидатов и самостоятельно назначает двоих судей. Без проведения конкурса. Причем сделал это в период, когда понимал, что не выиграет президентские выборы… Другими словами, это — узурпация власти, присвоение полномочий, которые не предусмотрены законом», — рассказал специалист.

ИА REGNUM напоминает, что 18 ноябряукраинское государственное бюро расследований направило в генеральную прокуратуру Украины проект сообщения о подозрении Порошенко в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 г.

По мнению ряда политиков, инициаторы идеи делают президенту Зеленскому «медвежью услугу», а это дело против Порошенко «более чем очевидно» рассыплется в суде.