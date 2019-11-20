Бишкек, , 11:50 — REGNUM Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву не разрешают встречаться с родственниками более месяца, заявил 20 ноября адвокат Сергей Слесарев в интервью Vesti.kg.

По мнению адвоката, ограничение на общение с родственниками является шантажном экс-президента в связи с его позицией по участию в процессе, защите и представлению своих интересов.

«В данном случае это попытка повлиять на Атамбаева в изменении его позиции по делу», — считает Слесарев. Он добавил, что родственники бывшего главы государства еще будут подавать заявление в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, 7−8 августа 2019 года спецназ Государственного комитета национальной безопасности Киргизии провел операцию по задержанию бывшего президент республики Алмазбека Атамбаева. Штурм резиденции экс-президента удался лишь со второй попытки, так как на защиту резиденции вышли сторонники бывшего главы государства.

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