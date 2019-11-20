Мадрид, , 11:41 — REGNUM Североатлантический альянс должен стремиться к налаживанию отношений с РФ, но без ущерба для принципов органнизации и её безопасности. Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью испанской газете El Pais, опубликованном 20 ноября.

Альянсу необходимо сдерживание, оборона и диалог. Пртиворечия между силой и твердостью и стремлением к диалогу нет, отметил он.

«Наоборот, пока мы тверды и едины, мы можем начинать политический диалог с Россией», — сказал Столтенберг.

Он добавил, что улучшать отношения с РФ нужно, но при этом альянс не может жертвовать своими принципами или своей безопасностью.

Ранее Столтенберг заявил, что бюджет НАТО в 20 раз больше военного бюджета РФ. Как сообщало ИА REGNUM, генсек НАТО объяснил это высокой себестоимостью оружия и затрат на личный состав.

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