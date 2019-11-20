Киев, , 11:41 — REGNUM Спикер Верховной рады нынешнего созыва Дмитрий Разумков рассказал, что до 2010 года он поддерживал политику на тот момент лидера Партии регионов и кандидата в президенты страны Виктора Януковича.

Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде», материал опубликован сегодня, 20 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Разумков рассказал, что был членом Партии регионов и даже один раз принимал участие в местных выборах в рядах этой политической силы.

«Если я был в Партии регионов, то конечно, поддерживал — потому что было много идей, много людей в этой политической силе, которые заслуживали уважения. Но после того, как прошли выборы (президентские выборы-2010), мне кажется, начались необратимые процессы в политической силе, и это привело к тому, к чему привело», — заявил глава украинского парламента.

Разумков дал понять, что ему не столько нравился Янукович, как не нравился его предшественник на президентском посту Виктор Ющенко.

«Для меня в то время, пожалуй, сыграло ключевую роль ни кто больше нравился, а внутренний протест. Потому что в Киеве ты или поддерживал Ющенко, или ты был «изгоем»», — отметил он.

Также спикер заявил, что в Партии регионов были достойные люди и специалисты, которые почему-то в один момент стали не нужны после того, как политическая сила пришла к власти.

«Это неправильно, это приводит к катастрофическим процессам — как внутренним, так и внешним. И это привело к тем результатам, которые мы увидели», — резюмировал Разумков, признав, что и сам голосовал за Януковича на выборах 2010 г.

ИА REGNUM отмечает, что Дмитрий Разумков является старшим сыном первого помощника экс-президента Леонида Кучмы Александра Разумкова. До назначения на пост спикера возглавлял партию «Слуга народа» и был главным политтехнологом Зеленского в ходе президентской избирательной кампании.