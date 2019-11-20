Куала-Лумпур, , 11:33 — REGNUM Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что изменение позиции США в отношении израильских поселений на оккупированных палестинских территориях абсурдно, сообщает Sindonews.

По его словам, это равносильно легализации захвата палестинской земли Израилем.

«Мы больше не в безопасности. Если государство захочет прийти в нашу страну и построить свое поселение, это законно. Мы ничего не сможем поделать», — заявил Махатхир Мохамад.

«Вы заявляете, что их незаконные поселения не являются незаконными, когда они совершают несправедливые нападения в секторе Газа. Разве это не побуждает их продолжать убивать детей и мирных жителей. В свою очередь, они будут вознаграждены созданием поселений на земле тех, кого они убили», — подчеркнул премьер-министр Малайзии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индонезии заявила, что израильские поселения на Западном берегу реки Иордан не могут быть юридически обоснована и считаются незаконными.

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