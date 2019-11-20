Рига, , 11:33 — REGNUM Латвийский профсоюз работников медицины и социальной сферы (LVSADA) 28 ноября организует пикет у здания парламента Латвии с требованием отставки министра здравоохранения Илзе Винкеле, пишет портал NRA.

Кроме этого, председатель LVSADA Валдис Керис намерен подать от имени организации в ЦИК Латвии инициативу о сборе подписей по досрочному роспуска Сейма.

Эта инициатива профсоюза, отмечают журналисты, не совсем понятна, потому что сейчас уже проходит сбор подписей по роспуску парламента инициированный обществом «Власть — народу Латвии» и «Партией центра». На сегодняшний день собрано уже 30 000 подписей, при необходимых 154 000.

По-прежнему медиков не устраивают выделенные правительством 60 млн евро для повышения заработных плат. Они требуют обещанных ранее 120 млн евро. В предыдущей акции протеста «Один день без врачей» по всей стране, о которой писал Регнум, приняло участие 4000 работников медицины.