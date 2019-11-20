Киев, , 11:25 — REGNUM Депутаты из фракций Порошенко и Тимошенко оказали «медвежью услугу» лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко, взяв его на поруки во избежание заключения.

Об этом 20 ноября заявил украинский политтехнолог Сергей Гайдай, комментируя судебный процесс над Ляшко.

ИА REGNUM напоминает, что 19 ноября Бориспольский районный суд отпустил на поруки народных депутатов лидера Радикальной партии Олега Ляшко, подозреваемого в насилии в отношении государственного деятеля, представителя «Слуги народа» и главы парламентского комитета по энергетике Андрея Геруса.

«Окажись Ляшко за решёткой — рейтинг бы ожил и вышел из «мертвой зоны». А под СИЗО начал бы собираться митинг бабушек — сторонников с плакатами: «Ляшко — волю!» А что сейчас? Типичная набор ненаказуемого коррупционера. Обвинение — суд — залог или на поруки», — комментирует вердикт суда Гайдай.

«И вроде у него (Ляшко) сейчас все начало складываться. Врагом этой власти он себя объявил. В СИЗО, махая кулаками, путь себе обеспечил. Но вот неудача… коварные депутаты из фракций Порошенко и Тимошенко его с пути праведного свернули, взяв на поруки», — добавил специалист.

Эксперт делает вывод, что Порошенко и Тимошенко не пустили Ляшко в «настоящие политики».

ИА REGNUM отмечает, что накануне Ляшко, используя матерные ругательства, заявил, что нынешняя власть Украины занимается «репрессиями и сведением счетов с оппонентами», а у президента Зеленского нет будущего на этой должности.