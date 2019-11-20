Джакарта, , 11:07 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что израильские поселения на Западном берегу реки Иордан не могут быть юридически обоснована и считаются незаконными, сообщает Sindonews.

«Мы не можем принять это, потому что израильские поселения на палестинских территориях противоречат международному праву и всем резолюциям Совета Безопасности ООН», — заявила глава МИД Индонезии в Джакарте, добавив, что проблема Палестины становится все более мрачной.

По её словам, конфликт между Палестиной и Израилем не может развиваться позитивно после вмешательства различных сторон, которые ослабили переговоры.

Издание отмечает, что более 600 тыс. жителей Израиля живут в незаконных поселениях на Западном берегу реки Иордан, где также проживает три миллиона палестинцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Индонезии решительно отверг заявление США о том, что строительство израильских поселений на Западном берегу реки Иордан не противоречит международному праву.

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