Киев, , 11:12 — REGNUM Предпосылок для проведения внеочередных выборов в Верховную раду Украины нет, заявил спикер парламента Дмитрий Разумков 20 ноября в интервью «Украинской правде».

«Я не вижу сегодня предпосылок, которые могли бы это вызвать», — сказал он.

Спикер Рады отметил, что повода для перестановок в правительстве Украины после Нового года тоже нет.

«Давайте сначала доживём до следующего года, будут ли досрочные выборы. Потому что сейчас мы с вами гадаем на кофейной гуще. Это первое. А второе, я не вижу предпосылок для того, чтобы разваливалась какая-то команда», — рассказал Разумков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива назвал партию «Слуга народа» «центральной фигурой в уничтожении украинской нации».

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