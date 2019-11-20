Киев, 20 ноября 2019, 11:12 — REGNUM Предпосылок для проведения внеочередных выборов в Верховную раду Украины нет, заявил спикер парламента Дмитрий Разумков 20 ноября в интервью «Украинской правде».
Спикер Рады отметил, что повода для перестановок в правительстве Украины после Нового года тоже нет.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива назвал партию «Слуга народа» «центральной фигурой в уничтожении украинской нации».
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