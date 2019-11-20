Таллин, , 10:51 — REGNUM Россия «должна вернуть» Эстонии «аннексированные территории». Такое требование высказал спикер парламента прибалтийской республики, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас, комментируя слова директора Второго европейского департамента МИД РФ Сергея Беляева о недействительности Тартуского мирного договора.

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Политик подчеркнул, что «у Эстонии нет территориальных требований к России».

«Мы не хотим ни одного квадратного метра площади территории России. Мы просто хотим вернуть нашу», — написал спикер на своей странице в Facebook.

При этом, как утверждает Пыллуаас, «Россия аннексировала около 5% территории Эстонии». Он пояснил, что «государственная граница Эстонии и России установлена Тартуским мирным договором, который сегодня находится в реестре действующих международных договоров ООН». Политик добавил, что для продвижения в ратификации российско-эстонского пограничного договора Таллин настаивает на признании со стороны Москвы границ прибалтийской республики в рамках недействующего соглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, Тартуский (в русском тексте договора Юрьевский — прим. ИА) мирный договор был заключён Эстонией и советской Россией был заключён 2 февраля 1920 года. Согласно тексту договора, Эстония получала в своё пользование исконно русские земли в нынешних Псковской и Ленинградской областях, которые были возвращены в состав России лишь в 1945 году.

В Эстонии считают этот договор действующим юридически и по сей день. Как заявил ректор академии Nord Рейн Мюллерсон заявил, что «такие мирные договоры не заканчиваются. В них даже нет положения о денонсации». Мюллерсон считает, что «поскольку мы не можем говорить о добровольном присоединении Эстонии к СССР, то Тартуский мирный договор не утратил свою действительность в 1940 году и остаётся в силе».

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