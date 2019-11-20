Вена, , 10:49 — REGNUM Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер выразил надежду, что грузинский врач Важа Гаприндашвили, задержанный в Южной Осетии за нарушение государственной границе, вскоре будет освобожден. Об этом Гремингер написал на своей странице в Twitter.

«Я надеюсь, что задержанный грузинский врач скоро вернется к своим близким. В каждом случае задержания прежде всего необходимо соблюдать гуманный подход»

Напомним, Важа Гаприндашвили был задержан 9 ноября погранслужбой Южной Осетии. Против нарушившего госграницу Южной Осетии и Грузии было возбуждено уголовное дело по ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение границы). Решением суда Гаприндашвили на два месяца лишен свободы. Правительство Грузии заявляет, что проводит работу с международными организациями для скорейшего освобождения задержанного врача.

19 ноября Комитет госбезопасности Южной Осетии заявил, что задержанный пограничной службой гражданин Грузии Важа Гапринадшвили принимал активное участие в событиях августа 2008 года. В Тбилиси же отрицают участие задержанного в «августовской войне».

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