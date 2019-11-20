Вашингтон, , 10:44 — REGNUM У правительства Индии были веские причины для того, чтобы отказаться от присоединения к Всестороннему региональному экономическому партнёрству, заявили профессор Лондонского королевского колледжа Харш В. Пант и эксперт независимого аналитического центра Observer Research Foundation Нандини Сарма в статье для издания The Foreign Policy.

«По правде говоря, индийское производство просто ещё не готово к конкуренции со стороны. Это связано с неспособностью правительства провести жёсткие реформы у себя дома. Объём промышленного производства в Индии в течение нескольких лет оставался неизменным и составил 15% ВВП, несмотря на попытки увеличить эту долю», — говорится в статье.

Эксперты считают, что, учитывая текущее состояние экономики Индии, темпы роста которой оказались одними из самых медленных за последние несколько лет, решение правительства имеет смысл с точки зрения краткосрочной защиты страны от внешних потрясений.

Напомним, в конце октября 2019 года Индия решила отказаться от участия в крупной торговой сделке — Всестороннем региональном экономическом партнёрстве (ВРЭП), которое могло включить в свой состав 16 стран и охватить таким образом 40% мировой экономики.

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