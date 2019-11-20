Вашингтон, 20 ноября 2019, 10:43 — REGNUM Политика американских властей поставила Палестину перед сложным выбором, заявил политический обозреватель Зеев Чафец в статье для издания Bloomberg.
Чафец отметил, что Палестина сейчас предоставлена сама себе, добавив, что её интересы не защитят международные трибуналы, а декларации ООН и осуждение со стороны ЕС, как и прежде, ни к чему не приведут.
Напомним, ранее в администрации президента СШАДональда Трампа заявили, что Вашингтон намерен изменить свою позицию по отношению к еврейским поселениям на Западном берегу Иордана.
Ранее США всегда считали, что еврейские поселения на Западном берегу являются незаконными и выступали в качестве препятствия на пути к мирному урегулированию израильско-палестинского конфликта.
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