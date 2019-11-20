Вашингтон, , 10:43 — REGNUM Политика американских властей поставила Палестину перед сложным выбором, заявил политический обозреватель Зеев Чафец в статье для издания Bloomberg.

Чафец отметил, что Палестина сейчас предоставлена сама себе, добавив, что её интересы не защитят международные трибуналы, а декларации ООН и осуждение со стороны ЕС, как и прежде, ни к чему не приведут.

«В данных условиях перед палестинскими властями встал сложный выбор. Они могут запастись терпением, молиться о скором уходе администрации Дональда Трампа и надеяться на то, что позиция, озвученная (Майком) Помпео, будет полностью изменена. Или же они могут отказаться от дипломатического бойкота, сесть за стол переговоров и получить существенную экономическую помощь со стороны США», — заявил эксперт.

Напомним, ранее в администрации президента СШАДональда Трампа заявили, что Вашингтон намерен изменить свою позицию по отношению к еврейским поселениям на Западном берегу Иордана.

Ранее США всегда считали, что еврейские поселения на Западном берегу являются незаконными и выступали в качестве препятствия на пути к мирному урегулированию израильско-палестинского конфликта.

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