Токио, , 10:41 — REGNUM В XXI веке миром будет править тот, кто устанавливает глобальные цифровые нормы, заявил бывший премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен в статье для издания Project Syndicate.

По словам Расмуссена, в ближайшие несколько десятилетий на фоне дальнейшего распространения технологий искусственного интеллекта, технологий распознавания лиц и мобильных сетей 5G, цифровая сфера может столкнуться с существенными проблемами.

«В XIX веке тот, кто контролировал моря — контролировал весь мир. В нынешнем столетии миром будет править тот, кто устанавливает глобальные цифровые нормы — и это должны сделать демократические страны. ЕС и Япония оказались в нужное время в нужном месте. Они оказались на переднем крае формирования выгодных глобальных стандартов», — говорится в статье.

Расмуссен подчеркнул, что демократические страны должны воспрепятствовать тому, чтобы Китай перекодировал интернет «в соответствии со своими авторитарными методами».

Напомним, ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил ЕС использовать договорённости, достигнутые в сфере регулирования потока данных в рамках соглашения о свободной торговле между ЕС и Японией, в качестве «золотого стандарта», который мог бы послужить основой для глобального соглашения по регулированию потоков цифровой информации.

Читайте также: Как не стать жертвой кибер-мошенников: сайты-клоны стали «бичом времени»