Тбилиси, , 10:36 — REGNUM Впервые в истории независимой Грузии государство осуществило такую закупку, которая служит сохранению культурных ценностей для нашего общества и для будущих поколений. Такое объяснение покупку антиквариата для обстановки резиденции Саломе Зурабишвили на улице Атонели дали в администрации президента Грузии.

«Это будет принадлежать Грузии и будет принадлежать администрации президента», — подчеркивается в заявлении.

В администрации главы государства также уточнили, что с экономической и финансовой точки зрения, подержанная мебель и антиквариат обошлись дешевле, чем приобретение фабричной мебели в современном стиле.

Ранее грузинская неправительственная организация IDFI (Институт развития свободы информации) провела исследование с целью выяснить, на что были потрачены выделенные из резервного фонда для оформления резиденции президента Грузии Саломе Зурабишвили 2 млн 800 тыс лари (около 933 тыс долларов).

Выяснилось, что 1 млн 199 тыс 558 лари (около 400 тыс долларов) потрачено на приобретение антикварной мебели и аксессуаров для интерьера. Еще 255 тыс лари было потрачено на реставрацию этих предметов, а 720 225 лари понадобилось для приобретения современной мебели, осветительных приборов и штор.

Ранее администрация президента Грузии опровергла сообщения ряда СМИ о том, что президентСаломе Зурабишвиливозит с собой в заграничные и местные командировки своих детей и делает это за счет средств бюджета.

Между тем у избранной год назад на пост президента Зурабишвили самый большой негативный рейтинг среди политиков в Грузии. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в сентябре-октябре авторитетной американской неправительственной организацией IRI (International Republican Institute, Международный республиканский институт). Согласно данным опроса, 70% оценивают президента отрицательно и только 23% положительно.

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