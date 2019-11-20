Киев, , 10:37 — REGNUM Бывший руководитель Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович закатил пир в честь очередной годовщины «голодомора», заявил депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский 20 ноября на своём telegram-канале.

По его данным, мероприятие проходило в 2018 году. Под видом «конференции», на которую были приглашены около 400 участников, проходил настоящий банкет.

«На кормление этих виртуальных персонажей, Институт национальной памяти в лице Вятровича заказал милые фуршеты. Почти на полмиллиона гривен у, как это наверно делает каждый из вас, строительной компании. Спасибо, что не у дворников», — рассказал Бужанский.

Он также опубликовал меню банкета и документ об открытии уголовного дела против Вятровича.

«[Вятрович] просто украл большую часть из этих полумиллиона, отмыв их на строительной компании… Украл деньги на «голодоморе» и выгнал на Кипр…» — добавил парламентарий.

Напомним, ранее Вятрович стал депутатом Верховной рады, поскольку депутат от партии «Европейская солидарность» Ирина Луценко сложила полномочия по состоянию здоровья, а следующий номер в списке партии стала советницей премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее избрание пропагандиста Вятровича было оспорено в кассационном административном суде.

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