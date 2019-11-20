Ташкент, , 10:31 — REGNUM Угрозы в адрес журналистов в Узбекистане нарушают международные обязательства республики и нормы национального законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе представительства Евросоюза в Узбекистане.

В дипломатическом ведомстве ЕС отметили, что данный факт необходимо тщательно расследовать и обеспечить несение ответственности за нарушение законодательства в этой сфере.

В представительстве добавили, что угрозы в адрес одного журналиста влияют на работу всей профессии и ущемляют право на получение объективной информации.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность в связи с сообщениями об угрозах в адрес журналистов одного из узбекистанских информационных агентств.

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