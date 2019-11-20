Москва, , 10:22 — REGNUM Северная Корея повышает ставки в отношениях с США, так как понимает, что глава Белого дома Дональд Трамп объективно заинтересован в продолжении диалога с Пхеньяном. Об этом 20 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявил руководитель отдела Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов, комментируя высказывание председателя северокорейского комитета за мир в АТР Кима Ен Чхоля о невозможности переговоров с США по денуклеаризации до полного отказа Вашингтона от враждебной политики в отношении Пхеньяна.

«Это продолжение той линии, которой Пхеньян придерживается последние полгода, — сказал Воронцов. — Они требуют от США прекращения враждебной политики. Принципиально нового ничего нет, но есть ужесточение риторики и интонаций. Американцы отложили военные учения, рассчитывая, что это вызовет позитивную реакцию со стороны КНДР, но северяне всё равно недовольны. Три дня назад они критиковали США за то, что в ООН была принята очередная резолюция по правам человека, осуждающая КНДР, и Северная Корея, естественно, за этим увидела руку американцев».

Как пояснил востоковед, складывается впечатление, что руководство КНДР специально повышает ставки и рассчитывает использовать тот фактор, что администрация Трампа сейчас объективно заинтересована в продолжении диалога. Иными словами, в КНДР почувствовали, что есть возможность усилить давление на Вашингтон, чтобы добиться от него больших уступок и гибкости.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ким Ен Чхоль после того, как Пентагон решил отложить проведение американо-южнокорейских манёвров у границ КНДР, намеченных на конец ноября, потребовал от США отказаться от участия в совместных военных учениях или навсегда прекратить проведение этих учений.

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