Ташкент, , 10:20 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев издал указ, согласно которому Центральному банку республики поручено с 1 января 2020 года обеспечить поэтапный перевод механизмов денежно-кредитной политики на режим инфляционного таргетирования, передает корреспондент ИА REGNUM.

Данный режим преследует цели снизить инфляцию до 10% в 2021 году и постоянной цели (таргет) по инфляции на уровне 5% в 2023 году.

Правительству и ЦБ, поручено, в частности, осуществить последовательную либерализацию регулируемых цен, направленную на переход к современным методам антимонопольного и ценового регулирования, а также расширение производственной инфраструктуры.

«Центральному банку Узбекистана принять меры по приведению инструментов, механизмов и процедур денежно-кредитной политики в соответствие со стандартами режима инфляционного таргетирования путем внедрения в срок до 1 января 2020 года рыночных инструментов воздействия на процентные ставки денежного рынка, включающих облигации Центрального банка, овернайт-депозиты, регулярные депозитные аукционы, кредитные аукционы и овернайт-кредиты под залог государственных ценных бумаг и иностранной валюты», говорится в указе.

Указом регламентировано образование Комиссии по координации мер по снижению уровня инфляции и обеспечению стабильности цен, оновными задачами которой определены осуществление анализа и критической оценки, непосредственно с выездом на места, факторов инфляции и причин, приводящих к росту цен, концентрацию усилий всех министерств и ведомств на снижении уровня инфляции в экономике и обеспечении согласованности проводимых политик.

Комиссия также будет выявлять проблемы и недостатки, препятствующие своевременной и эффективной реализации мер, направленных на перевод денежно-кредитной политики республики на режим инфляционного таргетирования, с выработкой предложений по их устранению и повышению ответственности руководителей уполномоченных органов и организаций в данной сфере.

Не менее двух раз в месяц комиссия будет организовывать обсуждения хода реализации мер, направленных на снижение уровня инфляции и стабилизацию цен на внутреннем рынке, с участием руководителей и иных представителей уполномоченных органов и организаций, а также внесением президенту Республики Узбекистан информации о проделанной работе.

«Установить, что с 1 января 2020 года процентные ставки по всем видам вновь выдаваемых коммерческими банками кредитов (в национальной валюте), в том числе выделяемых в рамках государственных программ, устанавливаются на уровне не ниже ставки рефинансирования Центрального банка, за исключением государственных программ по ипотечному кредитованию, а также кредитов, выделяемых производителям сельскохозяйственной продукции для выращивания хлопка-сырца и зерновых колосовых культур», отмечается в документе.

Также, с 1 января 2021 года отменяется практика выдачи кредитов по льготным процентным ставкам с предоставлением коммерческим банкам права самостоятельного определения процентных ставок с внедрением, при необходимости, механизмов компенсации части процентных расходов.

Министерству финансов поручено до 1 февраля 2020 года совместно с Министерством энергетики, Антимонопольным комитетом, Министерством экономики и промышленности, другими заинтересованными министерствами и ведомствами разработать и внести на утверждение в правительство график либерализации регулируемых цен (тарифов) в 2020—2021 годах с учетом воздействия на цели по инфляции; обеспечить последовательное сокращение дефицита общего фискального баланса до уровня, не превышающего 1,5 процента, к 2022 году.

Агентству по развитию рынка капитала совместно с Министерством финансов и Центральным банком Республики Узбекистан указано внести в срок до 1 июля 2020 года в правительство предложения по условиям, механизмам и срокам предоставления нерезидентам доступа к финансовому рынку с разработкой четких механизмов и инструментов предотвращения возможных негативных последствий.

Контроль за исполнением настоящего указа возложен на премьер-министра Республики Узбекистан Абудуллу Арипова и председателя Центрального банка Мамаризо Нурмуратова.

Инфляция в Узбекистане в последние два года измеряется двузначными цифрами, цены продолжают расти