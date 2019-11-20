Бангкок, , 09:52 — REGNUM Сегодня, 20 ноября, Папа Римский Франциск прибыл с визитом в Таиланд. Об этом сообщает газета Avvenire.

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Отмечается, что в первый рабочий день состоится только официальный приём в аэропорту. На следующий день понтифик встретится с политическими лидерами страны: королём Маха Вачиралонгкорном (Рамой Х) и премьер-министром Праютом Чан-Очей, а также буддийским патриархом, католическими священниками, епископами, верующими-католиками и представителями других религиозных общин. Завершится день мессой на Национальном стадионе.

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В Таиланде понтифик пробудет до субботы, 23 ноября, а затем отправится в Японию.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Папа Пимский Франциск намерен посетить Южный Судан и Кипр.