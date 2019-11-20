Джакарта, , 09:49 — REGNUM Индонезия не согласна с позицией США в отношении израильских поселений на Западном берегу, сообщает Sindonews.

В министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что изменение позиции США не соответствует нормам международного права и резолюциям ООН.

«Индонезия решительно отвергает заявление США о том, что строительство израильских поселений на Западном берегу реки Иордан не противоречит международному праву. Это заявление явно противоречит соответствующим резолюциям СБ ООН», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Внешнеполитическое ведомство Индонезии последовательно выступает против действий Израиля по строительству незаконных поселений на палестинских территориях. Строительство незаконных поселений является фактической аннексией территории.

Индонезия также призывает объединенное международное сообщество продолжать оказывать поддержку борьбе народа Палестины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил глубокую признательность президенту США Дональду Трампу, госсекретарю США и всей администрации за поддержку Израиля в отношении создания еврейских поселений на территории Палестины.

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