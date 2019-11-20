Киев, , 09:47 — REGNUM Решение немецкого регулятора о выведении газопровода «Северный поток — 2» (СП-2) из-под действия газовых директив Евросоюза даст возможность Газпрому злоупотреблять своим положением, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на встрече с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, сообщила 19 ноября пресс-служба правительства Украины.

«Мы получаем тревожные сигналы о возможном исключении «Северного потока — 2» из-под действия консенсусной директивы ЕС немецким независимым регулятором. Такое развитие событий считаю недопустимым», — добавил он.

Гончарук подчеркнул, что российский газопровод якобы является политическим, а не экономическим проектом.

Он также выразил надежду, что Германия примет участие в переговорах Украины и России и будет способствовать продолжению транзита российского газа через территорию Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гончарук назвал «Северный поток — 2» «угрозой энергетической безопасности» для всей Европы на встрече с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

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