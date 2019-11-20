Тбилиси, , 09:40 — REGNUM Лидеры грузинской оппозиции не остановятся и с начала будущей недели опять начнут пикетирование парламента. Об этом они сообщили своим сторонникам на акции протеста у здания главного законодательного органа Грузии 19 ноября вечером.

Решение представители объединившейся вокруг идеи пропорциональных парламентских выборов оппозиционных партий огласили после состоявшегося в тот же день в офисе Лейбористской партии Грузии совещания. В выступлениях на митинге лидеры самых разных политических сил были едины: борьба продолжится в формате «все против одного, все против Бидзины (Иванишвили)».

Ораторы на митинге заявляли, что если 18 ноября Иванишвили и разогнал акцию протеста, то победить дух протеста «в народе» он не смог, поэтому с еще большим желанием добиться поставленной цели политические партии соберутся 25 ноября на площади Республики, откуда направятся к парламенту и начнут его пикетирование.

Как заявил на акции 19 ноября один из активистов оппозиции, 26 ноября должна состояться сессия парламента, но оппозиция этого не допустит и каждую неделю будет пикетировать здание парламента, чтобы депутаты парламентского большинства не смогли в него войти и провести заседание. Для этого оппозиция грозится применить все возможные средства, в том числе собирается опять навесить замки на все входы в главный законодательный орган.

На подобные вызывающие заявления отреагировал председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе, который подчеркнул, что право на свободное выражение протеста в Грузии защищено законом, но если митингующие опять выйдут за рамки закона, правоохранительные органы соответствующим образом отреагируют на все нарушения.

Напомним, что акции протеста в Тбилиси начались 14 ноября после того, как парламент не смог принять поправки в Конституцию, предусматривающие проведение парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе. 18 ноября парламент Грузии не смог возобновить работу, так как митингующие заблокировали все входы в здание законодательного органа, навесив массивные замки на двери и ворота. После неоднократных призывов к участникам акции освободить входы в парламент и проезжую часть проспекта Руставели МВД приняло решение о разгоне акции протеста. Операция была проведена с участием мобилизованных подразделений полиции и спецназа, с применением водомета и слезоточивого газа. Полиция задержала 37 человек, которые обвиняются в неподчинении законным требованиям правоохранительных органов и хулиганстве.