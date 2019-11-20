Брюссель, , 11:33 — REGNUM 19 ноября Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что посетит Париж для консультаций с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Как сообщает журнал L’Express со ссылкой на пресс-службу НАТО, Генеральный секретарь стремится понять причины критики Альянса президентом Франции.

«На следующей неделе я собираюсь посетить Париж, чтобы обсудить с президентом Макроном его критику. Мне хочется понять смысл его слов и причины, из-за которых он раскритиковал деятельность НАТО. Если внутри Альянса возникают разногласия, мы должны их обсуждать», — отметил господин Столтенберг.

Ранее из-за решения США вывести войска из Сирии и начала односторонней наступательной операции турецких войск в Сирии, где расположены подразделения вооруженных сил Франции, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в НАТО лишились рассудка. Критика французского президента негативно была воспринята в США и в других странах-союзниках по НАТО, особенно в Германии. Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что президент Франции хочет подменить роль НАТО в системе европейской безопасности.