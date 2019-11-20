Москва, , 09:28 — REGNUM Сирийские курды пытаются выторговать у Дамаска наиболее выгодные для себя условия, считает эксперт ИГСО по проблемам Ближнего Востока Михаил Балбус. Об этом он заявил 20 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя высказывание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который пообещал уничтожить YPG (курдские Отряды народной самообороны) несмотря на противодействие США.

«США не контролируют границу курдских кантонов, и эта риторика направлена против курдов в первую очередь, — сказал Балбус. — Границу контролирует армия сирийского правительства. Курдские SDF («Сирийские демократические силы» — прим. ИА REGNUM) так же сохраняют присутствие, и не выведены до конца, несмотря на переговоры России и Турции. Часть верхушки SDF ориентированная на США саботирует соглашение Турции и РФ. Это наиболее выгодный для США сценарий. Однако было бы неправильно списывать поведение части курдской верхушки на провокации США, так как есть еще фактор попытки курдов попытаться выторговать для себя лучшие условия у Дамаска, а также фактор теневой экономики (контрабанда нефти), которая пострадает при стабилизации региона».

Как полагает Балбус, закончиться эта история может нескольким вариантами — либо Россия позволит сирийской армии прижать SDF у границы, либо Россия позволит это сделать Турции, либо курды примут предложения официального Дамаска.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военные страны продолжат уничтожать «террористов» YPG, несмотря на противодействие США. Кроме того, 18 ноября власти Турции заявили, что готовы продолжить операцию на севере Сирии, так как курдское ополчение не покинуло «безопасную зону» на границе.

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