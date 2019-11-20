Москва, 20 ноября 2019, 09:28 — REGNUM Сирийские курды пытаются выторговать у Дамаска наиболее выгодные для себя условия, считает эксперт ИГСО по проблемам Ближнего Востока Михаил Балбус. Об этом он заявил 20 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя высказывание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который пообещал уничтожить YPG (курдские Отряды народной самообороны) несмотря на противодействие США.
Как полагает Балбус, закончиться эта история может нескольким вариантами — либо Россия позволит сирийской армии прижать SDF у границы, либо Россия позволит это сделать Турции, либо курды примут предложения официального Дамаска.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военные страны продолжат уничтожать «террористов» YPG, несмотря на противодействие США. Кроме того, 18 ноября власти Турции заявили, что готовы продолжить операцию на севере Сирии, так как курдское ополчение не покинуло «безопасную зону» на границе.
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