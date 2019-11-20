Париж, , 10:49 — REGNUM 19 ноября в ходе выступления в Национальном собрании премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что тяжелое финансовое положение студентов не может служить оправданием для совершенных актов насилия, сообщает газета Le Figaro.

В то же время, премьер-министр пожелал скорейшего выздоровления студенту, поджегшему себя в Лионе 8 ноября. «Драматические события, произошедшие в Лионе, ставят под сомнения работу системы высшего образования во Франции. Тем не менее, они не могут оправдать реакцию студенческого сообщества», — еще раз подчеркнул премьер-министр. Эдуар Филипп также заявил, что стремится к тесному сотрудничеству с высшими учебными заведениями для создания лучших условий для студентов.

8 ноября студент осуществил акт самосожжения в Лионе, ссылаясь на тяжелые финансовые условия. 18 ноября родственники молодого человека сообщили Агентству Франс-Пресс, что он все ещё находится в искусственной коме, но его состояние стабилизируется.