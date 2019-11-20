Бишкек, , 09:22 — REGNUM Первомайский районный суд Бишкека приговорил бывшего начальника управления Генеральной прокуратуры Киргизии Улана Чалбаева к пяти годам лишения свободы за получение взятки, сообщает 20 ноября издание 24.kg.

На скамье подсудимых по данному уголовному делу также оказался бывший депутат Жогорку Кенеша (парламента) Карганбек Самаков, который приговорен к штрафу. Сын депутата был оправдан.

Напомним, в апреле 2018 года сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) задержали Улана Чалбаева при получении взятки в размере $200 тыс. По версии суда и следствия, бывший сотрудник Генпрокуратуры вымогал деньги для смягчения приговора экс-депутату Карганбеку Самакову.

Читайте также: При строительстве дорог в Киргизии чиновники присвоили более $5 млн