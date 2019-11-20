Берлин, , 09:22 — REGNUM Лидеры 12 африканских стран во вторник, 19 ноября, встретились с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине для обсуждения вопроса об увеличении инвестиций в бизнес на африканском континенте. Об этом передает ВВС Africa.

Обсуждения состоялись в рамках саммита Compact for Africa, инициативе, созданной во время председательства Германии в G20 в 2017 году, для содействия инвестициям в частный сектор в Африке.

Для участия в саммите в Берлин прибыли лидеры Египта, Эфиопии, Бенина, Туниса, Ганы, Марокко, Гвинеи, Того, Кот-д'Ивуара, Руанды, Сенегала и Буркина-Фасо.

По словам журналистов, инициатива также направлена на создание рабочих мест, улучшение уровня жизни и сокращение числа лиц, ищущих убежища в Европе.

Как передает телерадиокомпания, после кризиса с беженцами в 2015 году правительство Германии приступило к осуществлению различных проектов, направленных на улучшение экономики африканских стран, однако, по словам репортеров, немецкий бизнес медленно реагировал на инициативу.